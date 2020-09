Senioři dostávají od vlády vybalené roušky

Vláda minulý týden rozhodla, že každému seniorovi staršímu 60 let pošle v obálce pět roušek a jeden respirátor. Pošta je začala rozesílat tento týden, všechny by měly být doručeny do pátku.

Do České pošty se kvůli tomu vypravili i kontroloři ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Obecně lze konstatovat, že se zdravotnickými prostředky by dle zákona mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení. Je však nezbytné říci, že v uvedeném případě se nejedná o sterilní výrobky,” uvedla mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

„Česká pošta dostala krabice, ve kterých byly roušky po 50 kusech. Efektivním způsobem, jak rychle a bez kontaktu adresátů s doručovateli distribuovat ochranné pomůcky, bylo jejich vložení do obálek a následná distribuce do domovních schránek adresátů,“ uvedl k tématu mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Jakub Král uvedl, že potenciálním problémem jsou především zdravotní rizika. „Nejde tedy primárně o přestupek, který by měl být sankcionován pokutou. Určitou formou sankce tady je právě ta nutnost likvidace a nemožnost použití takovýchto roušek. Pokud by k tomu nedošlo a důsledkem toho by utrpěl kdokoli zdravotní újmu, pak by nastupovaly různé formy odpovědnosti včetně trestněprávní,“ uzavřel.