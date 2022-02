Senátoři tepou Válka, že při projednávání pandemické novely hraje karty

„Zatímco vystupovali moji kolegové, tak vy jste celou dobu hrál karty. Nikam na ministerstvo jste nepsal, možná chvíli. Skutečně jsem tohle ještě nezažil. Těch ministrů, co tu bylo, všichni esemeskovali, psali zprávy, protože měli třeba v předsálí své poradce. Aby se ale někdo stavěl k projednávání zákona tak znuděně, že si hraje karty, tohle podle mého nepatří do horní komory, ale ani do celého parlamentu,” pustil se do Válka místopředseda Senátu a senátor hnutí STAN Jan Horník.

V případě, že by ministr Senát nepřesvědčil a horní komora parlamentu by předlohu zamítla, tak to ještě neznamená konec pandemického zákona. Účinnost nyní platného zákona se předpokládá do 28. února, tudíž Sněmovna by ještě měla čas senátní veto přehlasovat. Prezident Miloš Zeman již o víkendu uvedl, že novelu podepíše. Zákon by tedy mohl stihnout vyjít ve sbírce zákonů do konce února.