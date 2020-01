Senátoři chtějí přísnější tresty za týrání zvířat, vrátili poslancům novelu

Senát ve čtvrtek vrátil Sněmovně novelu trestního zákoníku. Chce zpřísnit tresty za týrání zvířat a provozování množíren. Podle senátního návrhu by za týrání mohlo hrozit až šest let vězení, za chov zvířat v nevhodných podmínkách, což je i případ množíren, by mohlo hrozit až deset let.