Senátem prošel návrh na příspěvek 5000 korun pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi do 18 let věku, jejichž hrubé příjmy nepřevyšují jeden milion korun hrubého ročně, budou od srpna dostávat jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. V pátek to stvrdil Senát. Návrh zákona dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.