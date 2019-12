Senát vrátil Sněmovně zvýšení rodičovského příspěvku, chce ho pro víc rodin

„Neměli bychom měnit pravidla hry uprostřed běhu, a pokud je měníme, tak by se ta nová pravidla měla vztahovat na všechny, kdo se na běh vydali,“ okomentovala to senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL).

Vládní návrh počítá s navýšením rodičovského příspěvku od Nového roku o osmdesát tisíc, a to na tři sta tisíc korun. Vzrůst by měl také příspěvek pro rodiny se čtyřmi dětmi o sto dvacet tisíc korun.

Pozměňovací návrh zákona posoudí nyní poslanci, ti ale při projednávání novely v listopadu jakékoli navýšení zamítli. Pokud by však s pozměňovacími zákony Senátu souhlasili, stálo by to stát o 2,6 miliardy korun navíc.