Šéf VZP Kabátek se nechal přednostně očkovat

Kabátkovi je 50 let a devátý rok vede největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Ani jedno ho neřadí do skupin, které mají být přednostně očkovány, připomněl iROZHLAS.cz. Očkovat se nechal na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr vakcinace. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

„Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři... Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal," řekl Kabátek serveru.

Mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová nechtěla serveru informaci o očkování Kabátka komentovat. „Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme," uvedla.