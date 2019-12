Se žalobami na úředníky Zeman neuspěl

Zeman se prostřednictvím žalob domáhal zrušení již pravomocných rozhodnutí správních orgánů. Poukázal na to, že je ve veřejném zájmu trestněprávně postihovat veškeré skutky, které vykazují znaky trestného činu.

„V podstatě se to kryje s trestním zákoníkem, který za této situace předpokládá spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za stávající ustálené policejní praxe, která vylučovala kvalifikaci skutku podle trestního zákoníku, a zároveň za situace, kdy odborná literatura se přiklání k upřednostnění trestní represe, tak není úplně jasné, co by měl správní orgán v zásadě dělat. Je tak pochopitelné, že se tím magistrát nijak blíž nezabýval,“ vysvětlil soudce Jan Šmakal.