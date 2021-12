Schwarzenberg: Lipavský je ve své generaci nejlepší

Prezident Miloš Zeman má výhrady k adeptovi na ministra zahraničí Janu Lipavskému. Mluví se o tom, že je za tím rozdílný pohled na Izrael. Co na to říkáte?

S prezidentem i Lipavským se shodneme, že Izrael je pro nás klíčový spojenec. Rozdílný názor ale máme v tom, že pan prezident chce přeložit velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Částečně se už stalo. Všechny evropské státy jsou ale toho názoru, že by se to mělo dít, až když bude mírová smlouva Izraele a Palestiny. Je známo, že Palestinci mají nároky na část území. Proto bychom měli vyčkat, až podepíšou mírovou smlouvu, a potom velvyslanectví přeložit. Zatím to udělaly jen USA a několik malých států, které si tím chtěly zajistit výhody.

Rozdílný postoj na umístění velvyslanectví nám nebrání býti nadále spojencem Izraele a také k všemožným stykům a spolupráci ve vědě a vojenství. Jsem toho názoru, že Lipavský má v tomto pravdu. Stejné je to v otázce anexe palestinských území. Pokud by Izrael opravdu anektoval palestinská území, tak by si vyrobil pro sebe veliký problém, protože by těžko poté mohl stvořit čistě židovský stát.

Podle prezidenta a dalších českých politiků bychom si jako mimořádní spojenci Izraele tyto výhrady měli odpustit.

Jsem celoživotní přítel Izraele a myslím, že bychom měli být nadále nejužší spojenci v Evropě. A vůči přátelům bychom měli být upřímní a říci jim, když blbnou. Nejde přece, aby v jednom státě byly dvě třídy obyvatelstva. To je proti všem zásadám demokracie a lidských práv.

Je Lipavský dobrý adept na šéfa diplomacie?

Seděl jsem vedle něj v zahraničním výboru Sněmovny, a i když jsem hluchý, jak jsem, tak jsem mu vždy rozuměl, co říká. Považuji ho za rozumného a nadaného, kladl vždy správné otázky. Cenil jsem si ho, a proto jsem ho na sněmu TOP 09 podpořil, že za ním máme stát. Považuji ho z možných adeptů v této generaci za nejlepšího.

I když není moc výrazný ani charismatický?

On také nekandiduje na prezidenta, ale má dělat zahraniční politiku. To je něco jiného.

Fiala by podle vás měl vytrvat a jít kvůli Lipavskému s prezidentem do sporu a třeba i k Ústavnímu soudu?