Schillerové účes stále drží. Jak je to možné? Zaorálek je jako „oškubaný tenisák”

„Chci poprosit, aby ministryně financí sdělila, jak to dělá. Pořád je upravená a střídá barvy. Věřím, že to dělá sama, celá řada žen to ale neumí. Chci poprosit paní ministryni, aby poradila všem ženám, aby se uměly upravit jako ona, tak krásně a bez kadeřníka. Pokud to řekne, tak ale asi přijdou všichni kadeřníci o práci,” prohlásil v úterý poslanec Ondřej Benešík.