Schillerová: Podpořím jen změny rozpočtu, které zajistí jeho schválení

O podpoře pozměňovacích návrhů jsem ochotna se bavit pouze tehdy, pokud jejich případné přijetí zajistí návrhu státního rozpočtu většinovou podporu při jeho finálním schvalování ve Sněmovně. Ale byla bych velmi ráda, aby ty změny byly už co nejmenší.

Ano, schodek 40 miliard korun je pro mě nepřekročitelná hranice. To, že ani přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme se zvýšením schodku, je pro mě zcela zásadní faktor.

Často říkám, že každá koruna je jenom jedna, a když ji někde přidáme, jinde ji zase musíme vzít. Z mého pohledu proto musejí být pozměňovací návrhy vybalancované a nesmí se řešit jenom to, kde se komu přidá, ale i kde na to vzít a komu ubrat.

Ráda bych také připomněla, že právě za vlád ODS zůstávaly výdaje na investice dramaticky nedočerpány, a navíc nikdo nehleděl na jejich efektivitu. My jsme tuto praxi nedůsledného čerpání výdajů ukončili a investujeme do skutečně potřebných projektů.

Jak říkám, o jednotlivých pozměňovacích návrzích jsem ochotná diskutovat za předpokladu, že zajistí rozpočtu jako celku většinovou podporu ve Sněmovně. Do znění pozměňovacích návrhů nemůžu zasahovat. Ale žádný z nich by neměl říkat bez dalšího jen to, jaká oblast bude posílena.