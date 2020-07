Scheinherr: Zdražení MHD by přišlo i bez koronaviru, dotkne se i studentů a seniorů

Proč chcete v pražské MHD zdražovat cenu jízdenek?

Došlo k obrovským propadům v příjmech hlavního města Prahy, kdy je to až 15 miliard korun. Důvodem je snížení daňových příjmů, vláda nám vzala ještě balíček tří miliard a propady na tržbách z jízdného jsou odhadovány až na 1,7 miliardy korun.

Možná by bylo méně bolestivé a více populistické omezit provoz MHD a tím peníze ušetřit, ale myslím, že to, co jsme si v rámci pražské integrované dopravy (PID) léta budovali, bychom se měli snažit udržet. Náš návrh je jedna koruna denně navíc, tedy 365 korun ročně, ale až od 1. ledna 2021.

Na pondělní tiskové konferenci jste hovořil o tom, že má Praha jednu z nejlepších MHD na světě. Na základě čeho tak soudíte?

Jsme šestí nejlepší na světě. Je to vyhodnocované na základě frekvence spojů a přesnosti.

To by vám asi moc Pražanů, kteří jedou v pracovní den odpoledne narvanou tramvají č. 22 z Národní třídy na I. P. Pavlova, nevěřilo.

Samozřejmě že máme na čem pracovat, ale abychom mohli dál rozvíjet trati, nakupovat nové autobusy, stavět metro D, tak je to spojeno s financováním. Pokud bychom na to neměli peníze, dopadne to tak, že 22 nebude narvaná jen odpoledne, ale celý den.

Takže se mají Pražané připravit na to, že v rámci „vyššího dobra“ budou muset vytáhnout z peněženky o 365 korun ročně víc?

Zaručení komfortu zkrátka něco stojí.

Nebojíte se toho, že se proslavíte jako koalice zdražování? Daň z nemovitosti, nájmy v městských bytech, teď MHD?

Populisticky vděčné by samozřejmě bylo zlevňovat, ale když si zodpovědný politik uvědomuje, že pražský rozpočet není bezedný, a chce připravit i pro další generace to, aby město nebylo brutálně zadlužené, tak musíme třeba i něco zdražit.

Jde to opravdu ruku v ruce? Pokud by nedošlo ke zdražení jízdného, tak by to nutně znamenalo omezení spojů?

Zdroje města jsou vyčerpatelné a letos jsme dostali brutální zásah. Už dnes 30 procent rozpočtu města tvoří PID, tedy až 21 miliard korun. Tržby na tom dělají pouze čtyři miliardy korun a letos ještě dojde k výpadku až 1,7 miliardy korun. Čím více se to bude snižovat, tím víc město směřuje ke katastrofálnímu scénáři, že bude muset zásadním způsobem drasticky omezit spoje.

Sice tvrdíte, že zvyšování cen je důsledkem koronavirové krize, nicméně v pondělí jste na tiskové konferenci řekl, že návrh připravujete už delší dobu. Znamená to, že zdražení by přišlo i bez ohledu na koronavirus?

Koronavirus to jen uspíšil. Drastický dopad do rozpočtu je hned a musí se to teď řešit. Kdyby to bylo předtím, tak asi dále probíhají pracovní a koaliční jednání, ale jednou by k tomu muselo stejně dojít. Ještě před pěti lety jsme byli na úrovni, že tržby tvořily 25 procent nákladů na provoz MHD. Letos už je to jen 19 procent a dál to mělo jít dolů.

Takže zdražování jste plánovali dlouhodobě?

Nastavení valorizace je i úkolem z plánu udržitelné mobility. Ten říká, že aby byla pražská doprava udržitelně financovatelná, tak by mělo být krytí z tržeb okolo 25 procent.

K razantnímu snížení ceny roční jízdenky o téměř 2000 korun došlo v roce 2015 za Adriany Krnáčové (ANO). Byla to podle vás chyba?

Když se na to kouknu z pohledu financování a toho, co to udělalo s propadem, tak to chyba byla. Kdykoliv se bavíte s jakýmkoliv dopravním expertem, tak vám řekne, že to nebyl dobrý nápad.

Když jsem si projížděla vaše předvolební programy, tak v nich uvádíte, že financování jízdného je pro mnohé velká zátěž, a v podstatě vy i Piráti slibujete naopak snížení. Jdete tedy proti svým slibům. Slíbili jste i splátkový kalendář, který stále nefunguje.

Určitě jsme neslibovali zlevňování. Ve všech debatách jsem to popíral. I to, že by MHD měla být zdarma, což bylo hlavní volební heslo ČSSD.

V dlouhodobém celostátním programu to mají i Piráti, váš koaliční partner.

My nejsme Piráti. MHD zdarma si může možná dovolit nějaké menší město, ale Praha s takovou velkou aglomerací si to v životě nemůže dovolit. Druhá věc je, že jsme nikdo nepočítali s tak velkou krizí. Splátkový kalendář chceme stále, ale bohužel se nám to ještě nepodařilo. Nejde to tak jednoduše, jak se zdá.

Co je na tom složitého?

Jsou to technické a legislativní problémy. Dopravní podnik by například musel mít bankovní licenci, aby mohl provozovat takovou formu úvěru. Je to spojené i se sociálním dopadem a bojíme se, že to dopadne na nízkopříjmové obyvatele v tom, že někteří to nezvládnou splácet a byli by uvrženi do exekucí.

Takže jste slíbili něco, co nemůžete splnit?

Pracujeme na tom.

Zdá se, že město ve složité situaci po koronaviru, kdy má řada Pražanů nižší příjmy a potřebovala by odlehčit, obyvatelům naopak ještě naloží.

Kdybych mohl, tak to nedělám. Jednak to děláme kvůli tomu, abychom stále mohli podporovat školství a sociální oblast, a za druhé na ty, kteří mají v důsledku koronakrize nějaké sociální problémy, to dopadne až za rok a půl, protože cena se zvýší o 365 korun, což není tak drastické, až od 1. ledna 2021, ale většina z nich si lítačku kupuje na podzim.

Hovoříte o zdražení 365 korun za rok, ale původní návrh byl až o 2000 korun. Kde tedy nastala změna?

To nebyl ani návrh. Byl to výstup pracovní skupiny, který byl připraven už na podzim 2019. Zadání znělo, aby se získalo o miliardu z jízdného víc, a mělo to jít postupným zvyšováním. Jednorázové navýšení by mělo drastické dopady.

Idea je tedy taková, že Pražané od ledna 2021 zaplatí za celoroční kupon o 365 víc a bude se to tak navyšovat každý další rok, až se dojde ke zmíněné miliardě korun?

Ano, k tomu bychom měli směřovat. Dostat bychom se tam měli za čtyři roky.

Jak se to týká jednorázových jízdenek? Máme je dnes za 24 korun a 32. O kolik se zdraží?

Nechci říkat teď cenu, ale určitě se musí jít s cenou nahoru.

Bude to také o korunu?

Nebude to o korunu, mělo by to být o něco víc, ale nechci říkat částku dřív, než to projednám s partnery.

Jednu částku jste řekl a druhou nechcete?

Tuto jsme řekli, protože paní Marvanová představila nějakou částku a došlo k fámám, že to prosazuji já. Bylo to od ní velice nestandardní a velice nefér.

Jak to bude, co se týče studentských a seniorských kuponů?

Chtěli bychom je zrušit, aby byly v původní hladině jako předtím.

Co myslíte původní? Dnes máme 1280 korun za kupon. Kolik by to tedy mělo být?

Chtěli bychom se vrátit před rok 2018, kdy byly zavedeny slevy. Bylo by to kolem 50 procent, takže něco pod 2000 korun.

Co se týče paní Marvanové, mluvil jste o tom, že to od ní bylo nefér. Není to první střet, který s ní vy, ale i řada dalších členů koalice má. Jak se vám s ní spolupracuje?

Je to asi její styl života.

Má pro vás smysl, aby byl takový člověk členem koalice?