S prvňáčky letos rodiče do třídy pustit nemusí

Přestože doporučení není závazné a ředitelé se jím nemusejí řídit, obávají se, aby se infekce do školy nedostala. Návrat k distanční výuce z domova si totiž nikdo nepřeje. A v případě zavlečení nákazy je pak na vyhodnocení hygieniků, nakolik škola plnila ministerská doporučení a jaká speciální opatření se budou na školu vztahovat.

„Určitě je potřeba omezit pohyb cizích osob ve škole, byť je to ve fázi doporučení,“ řekl Právu prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Škola od 1. září: Žáci se ve škole budou potkávat co nejméně, v jídelně bez samoobsluhy

„Většina škol pravděpodobně nepustí rodiče s prvňáčky do školy, i když tradičně se tam pouštěli,“ uvedl.

„Jsou určitě školy, kde si ředitelé řeknou, že se na to vykašlou. Třeba malé školy, kde se všichni znají jako sousedé, tam je do té školy vpustí. U nás je to padesát na padesát,“ dodal Černý, který je i ředitelem Masarykovy ZŠ v pražských Klánovicích.