S dětmi z Ukrajiny se učí nebo si s nimi malují. Některé už umí trochu česky

V Domě dětí a mládeže na Praze 8 se starají o děti, které uprchly s rodinami z Ukrajiny. Aktuálně je zde zhruba padesát dětí ve věku od tří do 17 let. Docházejí sem každý všední den do takzvaných adaptačních programů. Malují, sportují, chodí na procházky nebo se učí mluvit česky. Mnoho z nich se tak i díky ochotným pedagogům může cítit opět bezpečně.