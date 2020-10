Rychlejší a levnější testy ze slin už v Česku jsou, stát je nevyužívá

Proteinové rychlotesty ze slin neboli LAMP-testy, které vyvinula českobudějovická společnost Protean, jsou podle jednatele a vedoucího výzkumu Ladislava Burýška na trhu od předminulého týdne.

„V Česku jsme zatím jediní, kdo tady prodává LAMP diagnostiku vyvinutou u nás,” řekl Novinkám Burýšek. Zároveň doplnil, že Prymula o tom ví a „plánuje se to používat”.

Novinky se tedy s dotazy týkajícími se toho, kdy, kde a v jaké míře případně k použití testů dojde, obrátily na ministerstvo zdravotnictví. „Resort se tématem vyšetření ze slin zabývá. Pro odběry ze slin je však nutné doložit jasná data o výtěžnosti vyšetření a zároveň dodržení jasných a velmi přesných odběrových pravidel, jež vyžaduje aktivní účast a dostatečnou informovanost pacienta. Z těchto důvodů v tuto chvíli zůstává standardem nosohltanový stěr,” napsala Thu Thuy Truong z tiskového oddělení.

Test ze slin je šetrnější. Stačí naslintat do zkumavky

LAMP testy ze slin mají tu výhodu, že jsou k potenciálně nakaženému šetrnější než metoda výtěru z nosohltanu. Zároveň si člověk může odběr uskutečnit sám tím, že naslintá do zkumavky, kterou následně odevzdá na odběrovém místě. Výsledky se ukážou za necelou hodinu, což umožní zrychlit testování, a není k tom potřeba speciální vybavení, postačí teplotní inkubátor, který dodrží teplotu potřebnou pro reakci. Přítomnost viru se pak ukáže podle změny barvy vzorku.

Podle validační zprávy metoda vyvinutá výše zmíněnou společností dosahuje přesnosti mezi 95 a 98 procenty. To je srovnatelné s užívanými PCR testy, které resort stále hájí.

Sady nyní podle Burýška testují například pražská Nemocnice na Bulovce a chystají se další místa.

Brzy se přidají i PCR testy ze slin

Zhruba v polovině listopadu by pak na trhu podle odhadů měly přibýt odběrové testovací sady ze slin založené na metodě PCR od další české společnosti, a to Diana Biotechnologies. Ta v červnu mimochodem zvítězila v soutěži Hackathon pořádané ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Testy ze slin používáme interně pro testování vlastních zaměstnanců a máme s tím dobré výsledky. Metoda je velmi citlivá a jsme schopni odchytit lidi ve velmi raném stadiu infekce, ještě před příznaky,” sdělil Novinkám finanční a provozní ředitel Diany Martin Dientsbier s tím, že pokud vše půjde dobře, na trh by testy mohly dorazit v polovině listopadu.

„Zbývá nám velká klinická studie, která bude probíhat příští týden. Na základě toho se pak udělá certifikace a můžeme jít na trh,” osvětlil.

Rychlost vyhodnocení vzorku je podobná jako u LAMP testů. Podle Dientsbiera jsou testy schopny výsledek ukázat přibližně za 50 minut, limitem je však metoda PCR a kapacita laboratoří. Společnost ale hodlá vytvořit sety a zkumavky kompatibilní s laboratorními přístroji, což by ulehčilo zpracování vzorků v laboratořích.

PCR má výhodu, umí ukázat množství viru

Co se týče časů, lze říct, že jsou obě metody srovnatelné. PCR testy ze slin by ale podle Dientsbiera měly vykazovat vyšší citlivost, a naopak méně falešně negativních či pozitivních výsledků. Věří ale, že obě metody mohou vedle sebe fungovat a dobře se doplňovat.

„LAMP testy by měly směřovat například do ordinací praktických lékařů nebo ke screeningu. PCR metoda je určena pro vysokokapacitní laboratoře. Tam pak není důvod používat LAMP, protože pouze přicházíte o citlivost. Pro velké laboratoře dává smysl PCR reakce, pro point of care LAMP testy. Myslím, že se to dobře doplňuje,” míní Dientsbier.

Výhodu oproti LAMP testům vidí v tom, že PCR je kvantitativní metoda, což ve spojení se slinami umožňuje pravidelné a šetrné testování například zaměstnanců ve firmách. Podle něj je totiž takto možné odchytávat nakažené v různých fázích a podle virové nálože, která se v čase mění a testy ji umí ukázat, rozhodovat o tom, kdo mohl být infekční, kdo ne, a podle toho umisťovat lidi do karantény. U LAMP testů podle něj vychází pouze ANO, či NE.

Až milion testů měsíčně

Že je velký zájem o testy ze slin, potvrzuje i on. „Poptávka je už teď značná. V komunikaci s ministrem teď ale nejsme. Je to trochu způsobeno tím, že jsme zahlceni vývojem a výrobou, máme navíc přímou interakci s nemocnicemi a laboratořemi, takže na to z naší strany nebyla kapacita,” vysvětlil ředitel s tím, že jakmile budou testy validovány, tak je státu nabídnou.

Po rozjezdu výroby by prý byla společnost schopna dodat měsíčně až milion testů. To by určitě výrazně navýšilo testovací kapacity, o což se stát dlouhodobě snaží.