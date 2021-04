Rybník u Hamer ve varu páření žab

V sobotu a neděli bylo na cestě u vody chvilkami pro obojživelníky dokonce nebezpečno, na svou touhu mohly doplatit, pokud by je maskované v terénu zašlápl nepozorný chodec nebo přejel cyklista. Autem se naštěstí do bezprostřední blízkosti rybníků dojet nedá.

„Jezdíme sem rok, co rok na jaře vždy několikrát. Trefit se do okamžiku, kdy je jich na místě tolik, se nepovede pokaždé. Někdy je to už v půlce března, teď se žáby objevily na začátku dubna. Je to zvláštní a zajímavá podívaná,“ okomentovala hemžení v rybníku turistka z Prostějova.