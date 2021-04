Ruští agenti? To by mě ani ve snu nenapadlo, zní ve Vrběticích

„Určitě mě to překvapilo. Byl jsem ve stejném šoku jako zřejmě mnozí ostatní,“ řekl Právu v neděli před muničním areálem starosta obce Zdeněk Hověžák (STAN). Věděl prý od státního zástupce, že vyšetřování výbuchů by mělo být letos ukončeno.

„Nic bližšího, z čeho bych mohl vyvodit překvapivý závěr o ruských agentech, který jsem slyšel v sobotu večer, jsem však od státního zástupce neslyšel,“ poznamenal starosta.

„Nikdy bych něco takového nečekal. Myslel jsem, že za těmi výbuchy může stát cokoliv od šlendriánu až po vyřizování si účtů, ale že někdo nakonec přijde s verzí o ruských agentech, to by mě ani ve snu nenapadlo,“ svěřil se Právu kousek za prodejnou potravin v centru obce muž středních let.

„Já myslím, že ti, co to vyšetřují, to věděli už dřív, ale vyrukovali s tím až teď. Kdoví proč?“, řekla Právu starší žena, která ráno kráčela s mladší dvojicí ke kostelu na mši.

Muniční areál poblíž obce Vlachovice-Vrbětice na Zlínsku Foto: Miloslav Hradil, Právo

„Já k tomu nemám co říct, večer jsem skládala dřevo, něco jsem už sice slyšela, ale upřímně řečeno: Je mi to jedno, mám svých starostí až nad hlavu, tak co bych si ji ještě zatěžovala přemýšlením nad nějakými ruskými agenty,“ sdělila Právu další žena, která spěchala do kostela.

„Ani bych se nedivil, kdyby za těmi výbuchy nějací agenti skutečně stáli. Leccos o tom, kam odsud míří zbraně, se už povídalo dávno před výbuchy,“ konstatoval nedaleko obecního úřadu mladší muž.

„Povídá a povídalo se leccos, ale osobně nemůžu říct, že bych v obci viděl někoho podezřelého,“ opáčil starosta.

Ve Vlachovicích-Vrběticích jsou podle něj výbuchy v muničním areálu pořád velkým tématem, byť již od nich uplynulo více než šest let.

„Asi proto, že to, co přišlo bezprostředně po nich, bylo pro nás velmi kruté. Nikdo nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát. Byla to nevídaná událost, která nemá v historii naší republiky obdoby,“ zdůraznil Hověžák.

Po výbuších podle něj v obci nějakou dobu převládaly u mnohých lidí beznaděj, bezmoc, vztek, ale i zděšení. Zvláště proto, že zpočátku chyběly informace, co se vlastně stalo. Mnozí ve Vrběticích se tak netají tím, že by nalezení a potrestání viníka výbuchů v muničním areálu přivítali.