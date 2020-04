Rusko se vměšuje, řekl Zeman k trestnímu stíhání za odstranění sochy Koněva

„Čínský velvyslanec nám tehdy vyhrožoval, když (zesnulý šéf Senátu Jaroslav) Kubera pojede na Tchaj-wan. Americký nám vyhrožoval, že když přijmeme digitální daň, budou odvetná opatření, například pro naše firmy, které působí právě ve Spojených státech. A já jsem oběma, nikoliv pouze jednomu, říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní. Totéž samozřejmě teď platí pro Ruskou federaci, ač odstranění sochy maršála Koněva považuji za hloupost a obrazoborectví,“ uvedl Zeman.