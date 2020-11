Rozvoz nákupů je rekordní. A na hraně

Jeho konkurent, společnost Rohlik.cz, dokonce začal budovat nové sklady, aby dostál zájmu zákazníků. „Během jarní pandemie se poptávka po online nákupu potravin u nás zvýšila natolik, že jsme se zdvojnásobili co do počtu obsloužených klientů. Přes léto došlo k mírnému poklesu, ale už během října se zájem zákazníků opět zvýšil. Otevřeli jsme proto pro Prahu druhý sklad, čímž se zvýšila naše kapacita pro hlavní město a přilehlé regiony o 50 procent. A jsme schopni uspokojovat poptávku zákazníků bez omezení, s doručením do dvou hodin od objednání. Zároveň stěhujeme i sklad v Brně do větších prostor,“ sdělila redakci Zdeňka Svoboda Kuhnová, mluvčí Rohliku.cz.