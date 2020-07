Rozmarné léto vymetlo koupaliště

„Je to příšerné, příšerné, příšerné,“ řekl Právu Tomáš Kotora, ředitel Plaveckého areálu města Plzně. „Současné počasí je pro nás tragédie, lidi nechodí.“ Plavecký komplex navíc prochází rekonstrukcí, i do vnitřního bazénu se proto chodí přes venkovní převlékárny. „Když jsme to plánovali, tak nikdo nepočítal, že bude v červnu a červenci šestnáct osmnáct stupňů, věřili jsme, že bude léto,“ podotkl Kotora.