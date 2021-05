Rozhodnuto: Člověk sám na ulici už nebude muset mít od pondělí roušku

Znamená to, že pokud je člověk na ulici sám, roušku mít nemusí. „Když přijdete na zastávku autobusu, tak si roušku nasadíte,“ doplnil.

Od pondělí se otevřou také obchody a některé služby. Ve většině krajů by se měli vrátit do škol studenti nižších ročníků středních škol. V těchto krajích se také vrátí do tříd druhý stupeň základních škol.