Roušky všem? Státy se neshodnou

„Vážně, lidi, přestaňte kupovat roušky. Širokou veřejnost od nákazy koronavirem neochrání, ale pokud se k nim nedostanou zdravotníci starající se o nemocné, vystavuje je to riziku,“ vzkázal s tím, že lidé by si raději měli pořádně mýt ruce a nechodit mezi další lidi, pokud se cítí nemocní.

Podle organizace může být dokonce nadměrné používání roušek kontraproduktivní, protože to může u lidí vytvářet „falešný pocit bezpečí“ s tím, že budou méně dbát důležitých hygienických zásad. Překvapivé pak může být, že ani Čína, odkud se nákaza začala šířit do celého světa a kde je nošení roušek i za normálních okolností mnohem častější než na Západě, nezavedla takové nařízení pro celé své území. Poukázal na to medicínský magazín The Lancet, jenž odlišné přístupy jednotlivých zemí rozebral.

„Plošné používání roušek lze zvažovat, pokud to zásoby dovolují,“ shrnuje odlišné přístupy The Lancet s tím, že místo jednorázových roušek by se měl výzkum zaměřit na výrobu trvanlivějších ochran obličeje. Zároveň vyzdvihuje příklad Tchaj-wanu, který se velkým množstvím roušek zásobil v předstihu. „Ostatní země by to ve svých příštích pandemických plánech mohly zohlednit taktéž,“ dodává magazín.