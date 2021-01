Roušky se už tolik nešijí, letí vlna na pletení

Kromě e-shopů, které se považují za určité vítěze koronavirové pandemie, zůstávají v nejvyšším stupni opatření otevřené jen kamenné obchody se základními potřebami. Po celou dobu tak fungují i drogerie. Tržby jim rostou, mnozí návštěvníci si v nich nákupy podle vlastních slov opravdu užívají. Do košíku házejí i to, co by za jiné situace určitě nekoupili.