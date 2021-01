Roste zájem o práci u policie. Za covidu v ní lidé vidí jistotu

„Zvýšený zájem o práci u Policie ČR evidujeme přibližně od loňského dubna, a to na základě dat o přístupech na naše webové prezentace,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pro státní policii, která se dlouhodobě potýká s podstavem, to byla už v létě dobrá zpráva. V časech ekonomického růstu a rostoucích mezd nemohla v některých regionech, zejména v Praze a středních Čechách, nabídkám ze soukromé sféry konkurovat. Situaci zásadně nezměnila ani lákadla v podobě náborového příspěvku ve výši až 150 tisíc korun.

Jeho slova potvrzují čísla: na konci loňského roku čítal policejní sbor skoro o 206 příslušníků víc než na jeho začátku. A částečně se také podařilo zbrzdit odchod zkušených policistů. „Nechci to zakřiknout, ale letos nám na podzim a v zimě odešlo výrazně míň lidí než v předchozích letech. Příčin bude hodně, ale tou nejzávažnější je asi ta situace okolo. Práce venku dneska opravdu není,“ řekl Švejdar.

Ačkoli státní policie přijala loni do svých řad více nováčků než v předchozím roce a současně méně příslušníků opustilo služební poměr, tak se podstav policejního sboru paradoxně prohloubil. Největší nouze o lidi nadále panuje v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. „K 1. 1. 2020 máme dle systemizace k dispozici 44 669 tabulkových míst a obsazených je 40 434, tj. reálný rozdíl činí 4235,“ sdělil Právu policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Ještě v létě přitom chybělo „jen“ zhruba 3500 policistů. To je však dáno tím, že v rámci rozvoje policie přibývají tabulková místa, která se teprve budou muset naplnit. Policie například zřizuje nová dálniční oddělení.

Většímu zájmu se od vypuknutí epidemie těší i pražská městská policie. „Potvrdilo se to, co jsem predikoval již v letních měsících. To znamená, že v souvislosti s covidovou pandemií došlo k významnému snížení odchodů našich zaměstnanců na straně jedné a na straně druhé jsme zaznamenali vyšší zájem o práci u MP Praha,“ uvedl ředitel pražských strážníků Eduard Šuster.