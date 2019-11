Roste nám mnohem zdravější generace

Uvádí to nově zveřejněná studie HBSC (Health Behavior in School-aged Children) s podporou Světové zdravotnické organizace. Organizovaným aktivitám se věnuje 86 procent školáků ve věku 11 až 15 let. U chlapců převažují týmové sporty, naopak dívky vyhledávají více ty, kde se uplatní individuálně, 60 procent jich tráví čas uměleckými aktivitami.

Děti, které tráví volný čas organizovaně, jsou spokojenější, zdravější a úspěšnější ve škole Michal Kalman, výzkumník

Alarmujícím rizikem je ale stále čas strávený před obrazovkou televize, počítače či na mobilu. Čtyři hodiny a více tak denně stráví 19 procent chlapců a 15 procent dívek. O víkendech je na elektronická zařízení napojeno přes čtyři hodiny 27 procent dívek, a dokonce celá třetina chlapců.

Od roku 2010 se jen zlepšují

Do aktuálního výzkumu o životním stylu dětí se loni v ČR zapojilo 230 škol a na nich 13,5 tisíce dětí. Výzkum se zaměřil i na způsoby trávení času v rodinách. „Společně s rodiči sportuje alespoň jednou týdně skoro 40 procent dospívajících. Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před šestnácti lety to bylo jen třicet procent,“ řekl člen výzkumného týmu z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Petr Baďura s tím, že aktivní trávení volného času je typičtější v lépe situovaných rodinách.

Venku před domem se každodenně s kamarády schází dnes jen pětina dětí. Několikrát týdně jdou za zábavou do nákupního centra tři z deseti náctiletých.

„Zjistili jsme, že děti, které tráví volný čas organizovaně, jsou spokojenější, zdravější a úspěšnější ve škole. Naopak nezapojené děti jsou častěji nemocné, méně spokojené, mají negativnější vztah ke škole i kolektivu, častěji holdují alkoholu a cigaretám,“ komentoval výsledky výzkumu vedoucí týmu Michal Kalman. Pro srovnání uvedl data z roku 2010, která jasně ukazují, jak se naše mládež zlepšuje ve všech ohledech.

„Do roku 2010 rostl počet uživatelů alkoholu i kuřáků mezi dětmi, v tomto roce nastal zlom a od té doby negativní čísla klesají. I pokud jde o užívání marihuany. Data z loňského výzkumu také ukázala, že děti mnohem více jedí ovoce a zeleninu než v roce 2014 a také významně klesla konzumace sladkých drinků,“ doplnil.

Více dětí v DDM

Významnou změnu v trávení volného čase dětí dokládá z každodenní praxe i Libor Bez děk, ředitel pražského domu dětí a mládeže (DDM) a předseda celorepublikového sdružení.

„Studie potvrzuje to, co my vidíme už dlouho. Za posledních deset let v celém Česku stoupl počet dětí zapojených do aktivit DDM o 80 tisíc, celkem jich je přes 300 tisíc. Trápí nás jen, že neumíme zjistit, kolik dětí by k nám chodilo, ale z finančních důvodů nemůže. Přitom můžeme dát slevu nebo celé kroužkovné odpustit u sociálně slabších rodin, jen se nesmí bát si o to říct,“ sdělil.