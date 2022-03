Rodiče malých dětí by měli mít dva měsíce volna navíc

Od srpna 2022 by měli rodiče mít nárok na celkem dva měsíce volna navíc během prvních osmi let dítěte, v průměru tedy zhruba týden ročně, změnu chystá ministerstvo práce. Zákon navazující na evropskou směrnici by se měl týkat jak matek, tak otců. Novinářům to ve středu řekla poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL).