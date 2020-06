Rod chce prodat zámek v Novém Městě nad Metují. Mohl by ho koupit stát

Od roku 2008 je zámek chráněn jako národní kulturní památka a stát má u kulturních památek předkupní právo. Podle Babiše by ho měl využít.

„V Novém Městě nad Metují je zámek, který je kulturní památka, a majitelé ho chtějí prodat – a stát má předkupní právo... Bylo by dobré, kdyby si to ten stát eventuálně pořídil, aby se nestalo, že to někdo koupí soukromě,” řekl v pondělí Babiš, který argumentoval mimo jiné tím, že jde o dědictví po českých předcích.