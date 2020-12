Restaurace v Jincích zůstala znovu otevřená

U vchodu do pivovaru s restaurací v Jincích v pátek visela česká vlajka a na dveřích byl nápis, že výdej jídla je možný pouze okénkem a že vstup je jen pro uzavřenou společnost kvůli diskuzi s poslanci.

"Chceme pana poslance seznámit s provozem, vysvětlit mu, co znamená sezona a mimosezona. Chceme, aby předložil návrh na kompenzaci v podobě 80 procent tržeb z minulého období za předpokladu uzavření restaurací," řekl už před návštěvou Janeček.

Krátce před 16. hodinou bylo v restauraci, která měla být kvůli přesunu země do čtvrtého stupně Protiepidemického systému (PES) v pátek uzavřena, asi šest lidí. „Je pátek, lidi jsou unavení. Bude advent, takže moc lidí nedorazí,“ dodal Janeček, který je členem výzvy Chcípl PES. Ta protestuje proti vládním opatřením.

Restauraci už Janeček nechal otevřenou minulý týden i po 20. hodině, kdy už měla být zavřená. To však asi po půl hodině zasáhla policie, hosty legitimovala. V pátek zatím policie nepřijela.

Podle Janečkova odhadu přichází jeho podnik každý měsíc zhruba o 600 tisíc korun. „V opatřeních je řada výjimek, které se ale na restaurace nevztahují. To mi nepřijde správné,“ uvedl Janeček. Podle něj restaurace nepotřebují kompenzace, pokud by mohly zůstat otevřené, vydělaly by si samy.