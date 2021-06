Reprodukční číslo delty je osm, uvedl Vojtěch. Měl na mysli jiné číslo R

„Po konzultaci s epidemiology a zaměstnavateli budu vládě navrhovat, aby lidé po návratu z dovolené zpět do práce předložili zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. Číslo R delta mutace je 8. Riziko vzedmutí další vlny covid-19 je vysoké, musíme na to reagovat,” uvedl Vojtěch v úterý na Twitteru.

Po konzultaci s epidemiology a zaměstnavateli budu vládě navrhovat, aby lidé po návratu z dovolené zpět do práce předložili zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. Číslo R delta mutace je 8. Riziko vzedmutí další vlny covid-19 je vysoké, musíme na to reagovat. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 29, 2021

Celorepublikové reprodukční číslo, které udává kolik dalších jedinců může nakazit jeden pozitivně testovaný člověk, bylo k úternímu ránu na hodnotě 0,9. Pokud se číslo R dostane nad hodnotu jedna, signalizuje to zrychlování šíření epidemie.

V Česku bylo dosud prokázáno 120 případů nákaz mutací delta. Pokud by byla pravda, že jeden nakažený v průměru přenese covid-19 na dalších osm lidí, znamenalo by to obrovské zrychlení šíření nákazy, ministr však mluvil o jiném čísle.

„Každá infekční nemoc má stanovené číslo R, což je nějaká obecná hodnota pro epidemiology, aby věděli, jak moc se to může šířit. Pan ministr myslel to základní, to obecné, jež je spojené s touto mutací, nikoliv to aktuální, efektivní číslo R," upřesnila pro Novinky mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Jde o dvě rozdílná reprodukční čísla

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška mluvil ministr zřejmě o tzv. definičním reprodukčním čísle, které popisuje vlastnost viru v populaci, kde jsou všichni náchylní.

„Indická varianta má podle literatury zhruba 1,6x krát větší reprodukční číslo než mutace britská. To je ale definiční, základní číslo, které tedy zřejmě bude opravdu vysoké. Definuje fakticky typické chování toho viru. To základní reprodukční číslo bude tedy opravdu vysoké. Ale nyní je reálné číslo R u nás pořád menší než 1,” uvedl Dušek na dotaz Novinek.

Na rozdíl od ministrem zmiňovaného údaje má reálné číslo R podle Duška odrážet nakažlivost infekce v konkrétní populaci. Závisí i na míře toho, jak je společnost imunizovaná, či na zavedených opařeních.

„To definiční číslo o vlastnostech viru vůbec nemusí znamenat to, co ten vir v danou chvíli realizuje v populaci. Představte si extrém, máte epidemii spalniček, které mají základní reprodukční číslo 16, to je jejich typicky napozorovaná vlastnost. Když v dané populaci přijmete taková opatření, že se ty spalničky vůbec nešíří, tak to aktuální efektivní reprodukční číslo můžete mít klidně 0. I virus, který má reprodukční číslo 16, můžete třeba očkováním zlikvidovat nebo jeho šíření zastavit,” vysvětlil Dušek.

V případě viru SARS-COV-2 v původní variantě vědci definiční číslo odhadují na 2,08 až 2,77, nejspíše okolo hodnoty 2,4. Podle Duška zatím nové mutace viru poznáváme a údaje v literatuře se různí, šéf statistiků ale přiznává, že základní číslo R může být u delty opravdu vysoké.

Právě kvůli vysoké nakažlivosti a hrozbě většího importu mutace je podle Vojtěcha potřeba testovat všechny občany, kteří se budou v průběhu léta vracet ze zahraničních dovolených.

Podle Duška je potřeba počítat s tím, že delta, která se již v Česku šíří, postupně nahradí méně nakažlivější varianty tak, jako se to na začátku roku stalo s britskou mutací.