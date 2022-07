Registrace ke čtvrté dávce proti covidu bude možná od půlky srpna

„Primárně bude nabízena osobám starším 80 let, případně osobám starším 60 let, které mají doplňkové zdravotní problémy. Osobám starším 18 let pouze v případě, že jsou s oslabenou imunitou,“ přiblížil. Těm je to doporučeno. Pokud ale bude mít zájem i někdo z nerizikových skupin, bude mu přeočkování umožněno také, dodal. Pro nikoho ale nebude povinné.