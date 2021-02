Lidé jsou stále méně vstřícní, řekla ředitelka pražské hygieny Jágrová

Potřebují lidé motivovat, aby spolupracovali a nahlašovali své kontakty? Jak často to odmítají? A dokáží je hygienici po telefonu přesvědčit k tomu, aby mluvili?

Reakce lidí jsou v posledních měsících pořád stejné – já vám nic neřeknu, nebudu se s vámi vůbec bavit. Lidé si neuvědomují rozsah svého rozhodnutí. Ale po komunikaci s našimi pracovníky většinou začnou spolupracovat. Řekněme, že každý desátý odmítne spolupracovat.

Lidé se bojí, že je to vyřadí z pracovního procesu. Chápeme to, nezlobíme se na ně. Nevím, zda toto je největší strach, finanční motivace by mohla pomoci. Ale ani u těch, kteří s námi spolupracují, si nedělám iluze, že by nám nahlásili veškeré kontakty.

Proč lidé zamlčují své kontakty? Na jaře jste měli opačný problém, kdy bylo až nemožné dlouhé seznamy kontaktů vytrasovat.

Lidé nechtějí nikoho uvádět, protože se už dopředu bojí negativní reakce svého okolí. Dříve měli obavu z nákazy a jmenovali nám i lidi, se kterými nepřišli do rizikového kontaktu, jen aby je ochránili a oni měli možnost si ověřit, zda jsou zdraví. Teď je to naopak. Jejich kolegové nebo přátelé jim vytýkají, že nemohou do práce a musí na testy. Stalo se nám například, že manželka, která žila v domácnosti s manželem, tvrdila, že s ním nepřišla do kontaktu. A to byla sekretářka ředitele jednoho zdravotnického zařízení. I takové absurdní výpovědi řešíme.

V celé zemi byla uložena karanténa už 1 240 000 lidí. Jak je to s jejím dodržováním? Co hrozí lidem, kteří ji poruší?

Zjistíme-li porušení, zahájíme přestupkové řízení a uložíme sankce. Ty mohou vystoupat až do výše tří milionů korun, ale klademe důraz na to, aby pokuty byly spíše výchovného charakteru, takže ukládáme postihy řádově do výše deseti tisíc korun. V minulém roce jsme třeba v Praze udělovali každý měsíc stovky pokut za porušení nařízení, ovšem mnohem častějí než za porušení karantény to bylo za nenošení roušek.

Jak je to s dodržováním nařízených testů, zvlášť po zpřísnění podmínek pro cestování, kdy cestovatel musí absolvovat často až tři testy a dodržet pětidenní karanténu po návratu?

Většina lidí ani po zpřísnění podmínek cestování povinnost absolvování testu neporuší. Jakmile se někdo vrátí ze zahraničí, musí vyplnit příjezdový formulář, tomu se nemá jak vyhnout. Pokud nepodstoupí nařízený test, propíše se nám to do systému a my se dokážeme podívat, kdy a s jakým výsledkem test absolvoval.

Pokud například pan Vonásek nemá test, kontaktuje ho hygienická stanice a nařídí mu karanténu. Samozřejmě vždy je tu možnost test nebo povinná karanténa. Ta je v tuto chvíli desetidenní. Ale už se hovoří o tom, že kvůli britské mutaci by se tento interval prodloužil. Nicméně jak říkám, to je nyní ve fázi diskuse.

Nemají této nekončící náplně své práce hygienici už s prominutím plné zuby? Už na podzim byli na hranici sil. Jak to řešíte?

Nebaví je to. Ta práce už je měsíce stejná. Jednotvárná. Čím déle to trvá, tím méně jsou lidé vstřícní. Pracujeme soboty i neděle. Všichni jsou unavení. Bolestivé je, že v těch dvou skupinách vstřícných a nevstřícných lidí je vyšší počet těch druhých a postupně se stále navyšuje. Čas od času nám i někdo vyhrožuje, ale není to denně.