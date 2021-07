Raketoplány dosloužily před 10 lety. Na jejich palubu můžete znovu usednout v pražském planetáriu

„Je to reálná kopie přední části raketoplánu Atlantis. V kabině návštěvník zažije pocit skutečného astronauta, jak to vypadalo, když seděl v pilotní kabině a před ním se najednou ocitlo několik stovek čudlíků, páček a různých joysticků, se kterými musel astronaut interagovat, aby raketoplán úspěšně vzlétl nebo přistál,” popsal model Jan Spratek z Planetária Praha.

Model v reálné velikosti planetárium pořídilo k 10. výročí letu posledního raketoplánu. Zájemci se zde mohou obléct do pilotního skafandru, usednout přímo do kokpitu a vžít se do role skutečných astronautů. „Všechna tlačítka jsou takzvaně živá, dokáží simulovat reálnou interakci se zařízeními a komponenty raketoplánu,” vysvětluje Spratek.