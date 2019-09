Radnice omezí vjezd do centra Brna

V Brně platí systém regulace vjezdů od září minulého roku, kdy jej do praxe společně s rezidentním parkováním uvedlo minulé vedení města. Opatření ale ani po roce nefunguje tak, jak má. Nepodařilo se uvést do provozu kamery a další skulinku pak v projektu objevili řidiči, kteří si vyřídili povolení ke vjezdu. Oprávnění totiž lidem umožňovalo autem dojet nejen k trvalému bydlišti či vlastní provozovně, ale také si zkrátit cestu celou památkovou zónou.

S novými předpisy to už nebude možné. Centrum se totiž rozčlení na více pásem, v nichž přibude pěších zón, ve kterých platí nejpřísnější režim. Vjezd tam bude sledovaný nepřetržitě kamerami.

Týká se to okolí náměstí Svobody, Masarykovy třídy a nově oblasti Zelného trhu, ulice Rašínovy spolu s Jakubským náměstím. Celodenní povolení do pěších zón získají jen rezidenti, podnikatelé, záchranáři, policisté, taxikáři či opraváři, kteří musejí mít potvrzení od rezidenta. Od šesti do 10.30 hodin dojedou k prodejnám také zásobovací auta.