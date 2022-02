Babiš odmítl lepší dohodu o Turówu ze strachu o volby, tvrdí Půta. Je to lež, vzkázal expremiér

„Jediný důvod, proč ta dohoda nebyla podepsána před parlamentními volbami, řeknu tak, jak si to myslím, byla obava bývalého premiéra z toho, že to bude mít těsně před volbami nějaký dopad na volební výsledek,“ řekl hejtman.

Novinkám Půta řekl, že se situace změnila v listopadu, kdy přijela do Česka polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová. Začala prý s tím, kolik již Polsko zaplatilo za pokutu. „Její první slova byla, že bychom to měli od těch 50 milionů eur odečítat,“ přiblížil hejtman.

Babiš v reakci uvedl, že hejtman podle něj nemluví pravdu. „Půta lže, protože on dobře ví, že to, co dojednal pan Fiala, je velmi nevýhodná smlouva. Zaprvé je tam nepřijatelně krátká výpovědní lhůta. My bychom nikdy pět let nepodepsali,“ komentoval pro Novinky.