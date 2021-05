Pusťte nás domů, prosí ministerstvo Češi v Británii

Již více než rok neviděly stovky Čechů žijící ve Spojeném království své příbuzné a přátele doma. Teď podepsaly petici, ve které žádají ministerstvo zdravotnictví o upravení podmínek pro návrat do České republiky. Argumentují tím, že by podle platných kritérií měla být Británie zařazena do nižšího stupně rizikových zemí, než nyní je. Státy mimo Evropskou unii totiž považuje česká vláda za vysoce nebezpečné.