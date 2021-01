Pustit návštěvy do nemocnic je absurdní, shodli se Prymula a Kuba

„Víc než indexy 'psa' by ministrovi prospělo, kdyby mu někdo řekl: Hele, Honzo, ty jsi 5. prosince zakázal návštěvy ve všech nemocnicích. Řekl jsi, že na to máme vědecký model, že tam nikdo nesmí. Celý prosinec jsme to lidem zakazovali a ještě 23. jsme to potvrdili,“ komentoval Blatného prohlášení v diskusi na TV Prima Kuba.

Foto: Pavel Orholz, Právo

„Ta situace byla docela klidná. Teď se to od 23. extrémně zhoršuje, nemocnice jsou přetížené, přece si teď nemůžeš stoupnout před národ a říci, že jsi vymyslel nějaké kritérium, kterým to povolíš, protože budeme vypadat jako blázni,” dodal.

Jak dodal, jeden takový člověk se zdravým selským rozumem by ministerstvu prospěl víc, než deset psů s narážkou na zkratku protiepidemického systému PES.

Povolení návštěv je podle něho nepochopitelné. „Řekněte mi jediné kritérium, které se v 'psovi' teď zlepšilo, abychom ty návštěvy teď povolili,“ dodal s tím, že se tedy neměly návštěvy v nemocnicích zakazovat na podzim a mělo se to nechat na ředitelích nemocnic.

Chce to víc selského rozumu

„Chtělo by to mnohem více selského rozumu, než nějakých epidemiologických indexů a odborností, které ne vždy korelují s realitou,“ prohlásil Kuba s tím, že ani on a zřejmě i většina lidí už epidemiologický systém PES nesledují.

Podle Prymuly není dobře představitelné, když tento systém signalizuje pětku a opatření jsou na trojce, řekl v narážce na váhání ministerstva zdravotnictví přesunout ČR do pátého stupně po vánočních svátcích. Za slabinu systému PES považuje to, že jsou svázány všechny resorty. Pak nejde jednoduše udělat jen dílčí opatření.

„Já si také nedovedu úplně představit, že bychom teď měli pustit návštěvy do nemocnic,“ přidal se Prymula. ”Mluvil jsem s lidmi ze dvou zařízení, ti z toho mají děs. Využijí samozřejmě lokální situace a ty návštěvy nepovolí. Protože tady jde o to, že personál je velmi vytížen, v řadě nemocnic zcela přetížen, nemají kapacitu, aby poskytovali péči a měli by se ještě v této chvíli starat o návštěvy,” dodal exministr.