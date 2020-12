Půjdou Češi na odběry? Plošné testování začne týden před Vánocemi

Po zahájení plošného testování seniorů v domovech důchodců a pedagogů má od 18. prosince přijít na řadu také široká veřejnost. Vyšetření na přítomnost koronaviru v těle bude pro občany zdarma, hradit je mají zdravotní pojišťovny.

„Pokud to bude dobrovolné, tak v tom nevidím žádný problém. Já sama bych se asi otestovat nechala,“ řekla v anketě Novinek jedna z oslovených žen.

S testováním souhlasí i kolemjdoucí muž. „Ve chvíli, kdy se někdo nechá otestovat a nemá příznaky, tak takhle alespoň zjistí, že je pozitivní a nebude to šířit dál,“ myslí si.

S dobrovolným plošným testováním souhlasí většina dotazovaných Pražanů. Foto: Novinky

V praxi má plošné testování probíhat tak, že člověk, jemuž vyjde pozitivní antigenní test, půjde následně na PCR test. „Celý tento projekt by neměl ovlivnit kapacitu testování pomocí PCR testů,“ ujistil ministr Jan Hamáček.

Někteří lidé však nevítají nápad zcela bez námitek. „Až se dá otestovat vláda, která to navrhuje, tak půjdu já taky,“ uvádí kolemjdoucí žena. „Chtěl bych, aby to nebylo tak bolestivým způsobem, jako to probíhá teď. Abych nemusel stát hrozně dlouhé fronty, aby to bylo organizované lépe. Ale pravděpodobně bych se otestovat nechal,“ říká do ankety muž.

Nechat se otestovat by lidé mohli na odběrových místech, v nemocnicích i u praktických lékařů. Foto: Novinky

Ačkoliv většina dotazovaných se plošného testování účastnit chce, někteří tuto možnost z různých důvodů odmítají. „Pokud to nebude nutné, tak se otestovat asi nenechám. Nejezdím do zahraničí, nejsem ničím vázaný. Je spousta lidí, kteří to potřebují víc a podle mě se to nedá otestovat všechno naráz,“ říká kolemjdoucí muž. „Bez informací do ničeho určitě nepůjdu. Už takhle mi přijde, že těch informací je málo a vláda s námi manipuluje,“ myslí si slečna.

Nechat se zadarmo otestovat by mohli lidé na všech stávajících odběrových místech a v krajských nemocnicích. Podle Hamáčka by mělo být míst k odběru více než sto po celé republice. Zapojit by se ale mohli i praktičtí lékaři a stomatologové. Pokud k tomu dojde, počet odběrových míst byl mohl dosáhnout až tisícovky.