Ptáci se dobývají do fasád a zateplení domů

Panelákovým sídlištěm se v poklidném nedělním dopoledni mírné zimy rozléhá pravidelné ťukání. Není to poprvé a místní mu ani nevěnují pozornost, jednou se to ozývá odtud, podruhé odjinud. Komu by to ale nedalo, zjistí původce snadno. Z boku jednoho domu sedí v úrovni sedmého patra na fasádě strakapoud a zobákem vytrvale klove do omítky a zateplovacího polystyrenu pod ní.