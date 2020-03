Prymula. Voják se slabostí pro čínskou medicínu, který říká nepříjemné pravdy

Během koronavirové epidemie řídí Ústřední krizový štáb, přichází s návrhy opatření, která se dotknou všech lidí v zemi, na téměř každodenních tiskových konferencích vystupuje hned po boku premiéra Andreje Babiše. A je to také on, kdo sděluje národu nepříjemné skutečnosti, například že je možné, že hranice do sousedních zemí zůstanou uzavřené třeba až dva roky nebo že na posezení v hospodě si budeme muset ještě dlouho počkat.

Přitom kdyby nebylo nečekané epidemie, Prymula by dnes už zřejmě na ministerstvu zdravotnictví nepůsobil: měl naplánováno post náměstka v březnu opustit a zůstat v resortu jen na částečný úvazek. Především proto, že stále nemá bezpečnostní prověrku na nejnižší stupeň „důvěrné“, kterou nyní musí mít všichni ministerští náměstci.

Premiér Babiš ale Prymulu přesvědčil, aby v této době na ministerstvu zůstal i přes to, že NBÚ mu prověrku dosud neudělil. O tom, že se epidemiolog Prymula těší Babišově důvěře i respektu, svědčí i to, že z něj premiér tváří v tvář epidemii koronaviru učinil předsedu krizového štábu i přesto, že by měl takové instituci velet ministr vnitra. „Pro mě je největší odborník pan Prymula a jeho tým,“ řekl už dříve Babiš.

Jedni ho respektují, jiní mu nevěří

Respekt má i u odborné veřejnosti. „Poznal jsem ho jako racionálního a rozumného člověka. Byl dobrý epidemiolog a myslím, že si teď vede dobře,“ řekl o něm Právu například přední český hematolog Pavel Klener. „Systém nemůže být v lepších rukou než profesora Prymuly,“ vyjádřil se o něm pro Deník N ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Naopak známý lékař Jan Hnízdil, který se zabývá psychosomatickou medicínou, jej nedávno označil za profesně zdiskreditovaného chaotika. „Nevěřím mu ani dobrý den,“ uvedl Hnízdil.

Plukovník v záloze

Vystudovaný epidemiolog Roman Prymula působil jako prorektor a rektor Vojenské lékařské akademie. Je plukovníkem v záloze, vojenské vystupování a disciplínu při veřejných vystoupeních nezapře. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na imunizaci a vakcíny, o očkování napsal několik publikací a dodnes předsedá České vakcinologické společnosti.

V letech 2009–2016 vedl Fakultní nemocnici v Hradci Králové (jeho předchůdcem byl Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 ve vládě Petra Nečase), v červnu 2016 jej s okamžitou platností odvolal exministr za ČSSD Svatopluk Němeček kvůli údajnému střetu zájmů.

Miliony za přednášky

Prymula čelil podezření, že v čele nemocnice pobíral desítky milionů od společnosti Biovomed, jejíž jedinou jednatelkou byla jeho dcera Karolína. Miliony měl Prymula od firmy inkasovat za „přednáškovou činnost“ a „klinický výzkum“. Prymula po svém odvolání ohlásil, že se bude bránit právní cestou a údajný střet zájmů je zástupný problém: s ministrem Němečkem měl prý spory ohledně fungování resortu a hygienické služby.

Když v listopadu 2016 skončil v čele resortu sám Němeček, Prymulovy kroky vedly rovnou na ministerstvo: začal jako poradce Němečkova nástupce Miloslava Ludvíka (ČSSD), který jej v roce 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči. Současný ministr Adam Vojtěch (za ANO) jej ve funkci ponechal.

Zastánce čínské medicíny

Kontroverze budilo Prymulovo angažmá v oblasti čínské medicíny. V roce 2015 založil v areálu hradecké nemocnice centrum tradiční čínské medicíny a chtěl otevřít v rámci nemocnice i samostatnou kliniku, kterou měla financovat česko-čínská společnost CEFC a která by byla úzce provázaná s nemocnicí, proti čemuž ostře protestovala například Česká lékařská komora. Kliniku čínské medicíny nakonec Prymula neprosadil a centrum skončilo v roce 2019 kvůli změně legislativy, která dnes neumožňuje působení specialistů alternativní medicíny ve státních zdravotnických zařízeních.

Prymula svého času koketoval i s politikou: na kandidátku do senátních voleb ho v roce 2014 lákala Strana práv občanů-Zemanovci. „Jsem spíše pravicově založený, ale pravicové strany mě zklamaly. Když jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky, rozhlížel jsem se jinde a v programu SPOZ jsem našel body, které mě oslovily,“ komentoval to tehdy Prymula, který nakonec ale kandidaturu stáhl. Nedávno se spekulovalo, že by mohl dokonce nahradit ministra Vojtěcha. „Žádné politické úmysly nemám a do politiky jsem nikdy vstupovat nechtěl,“ řekl před pár dny Prymula Hospodářským novinám.