Prymula: Senioři by měli zůstávat doma, do Itálie radši nejezděte

Pokud se virus začne šířit, tak by měli starší občané zůstávat doma, měli by se vyvarovat kontaktu s ostatními. A jejich rodinní příslušníci by měli pro ně nakupovat potraviny. Měli by zůstat v určité izolaci, protože pro ně je to riziko nemoci mnohem vyšší.

Kdyby to bylo jako u chřipky, tak by to mělo po sezoně hypoteticky klesat.

Ale vzhledem k tomu, že se to vyskytuje i v Singapuru nebo na jiných místech, kde je subtropické počasí, tak to na mě nedělá dojem, že by sezonnost na to měla nějaký vliv.