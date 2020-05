Prymula: Pandemie nekončí a možná bude ještě potřeba, abych byl angažován

Aktuální ohnisko je ale v Karviné v Dole Darkov, kde je počet nakažených poměrně vysoký. Celé OKD má asi dvanáct tisíc zaměstnanců a je tam potenciální možnost šíření. Zde podnikáme intenzivní opatření. Už se to rozšířilo mezi rodinné příslušníky, a to je problém. Zvýšený výskyt je také v Praze, včetně dělnických ubytoven.

Doufám, že na podzim všechno nezavřeme, ale druhá vlna je hodně pravděpodobná. Opatření jsou velmi rozvolněna. V Jižní Americe se koronavirus šíří nekontrolovatelným způsobem a očekává se, že ještě dva a půl měsíce se takhle šířit bude. Hrozí nebezpečí, že do Evropy přijde epidemie z druhé strany. Ale vzhledem k tomu, že všechny evropské země opatření rozvolňují samy o sobě, tak se do Evropy může nemoc vrátit i dřív.

Jsou i studie, které tvrdí, že druhá vlna už nepřijde, to ale považuji za věštění z křišťálové koule. Nikdo nemá tak dokonalý model, aby to mohl přesvědčivě dokázat. Objevila se singapurská studie, která určuje, ve kterém měsíci se ve které zemi nemoc zastaví, a to je podle mě už úplná futurologie, která může být těžko podložena reálným výpočtem.