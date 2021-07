Prymula: Lidé s protilátkami by nemuseli být očkováni

Prymula zkritizoval nedávné prohlášení ministerstva zdravotnictví, které oznámilo, že se nebude řídit verdiktem Nejvyššího správního soudu. Ten prohlásil za nezákonné, že ministerstvo neuznává jako bezinfekční i ty lidi, co mají v krvi prokazatelné protilátky. Ministerstvo chce nadále uznávat jen očkování, testování či půl roku po potvrzeném prodělání nemoci. Resort argumentuje tím, že zatím není známá přesná protektivní hladina protilátek, které navíc v organismu klesají.

„Standardní postup to není,“ vyjádřil se Prymula k názoru ministerstva. „Měla by k tomu zasednout odborná skupina a jednoznačně stanovit další postup. U různých osob jsou různé hladiny, bezpečná hladina může být například 200 jednotek. Lidé s takovou hladinou budou považováni za imunní a nemuseli by se očkovat. Opatření NSS k tomuto směřuje,“ řekl Prymula.

Vyšetření IgG protilátek stojí okolo 500 korun a provádí jej většina laboratoří, protilátky jako důkaz bezinfekčnosti uznává například sousední Rakousko. Vysokou hladinu protilátek mohou mít i lidé, kteří covid prodělali bezpříznakově a nevěděli o něm, nemohou mít tím pádem potvrzení o prodělání nemoci.

„Kdo covid prodělal a má zhruba 200-400 jednotek protilátek, je úplně stejně chráněný, jako by byl očkován a je úplně zbytečné ho očkovat. Ti lidé musí být bráni úplně stejně jako očkovaní. Vakcína by se primárně měla aplikovat lidem, co covid neprodělali,“ uvedl na Primě Beran s tím, že lidé, kteří prodělali covid, mají po očkování často více nežádoucích účinků.

Hlavní je naočkovat seniory, míní Beran

Beran se také vyslovil proti očkování dětí, vakcínu by měli přednostně dostat především doposud neočkovaní senioři. Takových je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ještě přibližně 600 tisíc.