Prymula: Do hotelů můžeme přesunout 800 pacientů

Do hotelů by mohlo být přemístěno 800 pacientů s jinými chorobami než covid, kteří nemusí nutně být v nemocnicích. Těm by to v době epidemie koronaviru ulehčilo. Hotely mohou sloužit i pro nemocné s lehčím průběhem covidu z domácností a mediky. V pátek to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).