Prymula dál hájí svůj dopis pro WHO a zaútočil na Vojtěcha

Exministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu zareagoval na spekulace, že by svým dopisem Světové zdravotnické organizaci (WHO) z roku 2018, kdy byl náměstkem ministra zdravotnictví, a který zřejmě zatajil tehdejšímu ministrovi Adamu Vojtěchovi, mohl přivést Česko až k arbitráži. Podle něj za to může spíš Vojtěch a jeho nečinnost.