Prymula chce skončit. K setrvání klade Babišovi podmínky

O Prymulově záměru informoval v pátek server Seznam Zprávy. Náměstek tvrdí, že chtěl odejít již v minulých měsících, ale svůj záměr si rozmyslel kvůli začínající epidemii koronaviru.

Prymula serveru řekl, že má „plno nabídek“ a plánuje pracovat v soukromém sektoru, kde by se mohl podle svých slov zaměřit na komerční farmaceutické výzkumy. To, že by jeho záměr odejít souvisel s chybějící bezpečnostní prověrkou, kterou zatím nezískal, Prymula odmítá.

Ministra Vojtěcha informace zaskočila. „Ještě mi to neřekl, teď to od vás slyším poprvé. Ale je pravdou, že už dříve avizoval, že chce odejít z ministerstva. Ale netušil jsem, že je to ke konci května,“ řekl Novinkám.

Kdo povede expertní skupinu

„Je to jeho rozhodnutí a musím ho respektovat. Pokud je to pravda, tak by nyní muselo být vypsáno výběrové řízení na jeho pozici,“ doplnil Vojtěch. Nyní je podle něj především nutné udržet týmy, které řeší situaci kolem koronaviru, a nemusí je vést náměstek.

„Není nutné, aby to byl náměstek, ale třeba expertní skupina a externí expert, jako je pan Maďar,“ doplnil Novinkám Vojtěch.

Prymula je jednou z hlavních tváří boje proti koronaviru v ČR. Z pozice náměstka ministra na počátku epidemie odborně zaštiťoval a prezentoval rozhodnutí vlády. V pozdějších týdnech se zaměřil na nastartování projektu tzv. chytré karantény.