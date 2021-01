První vakcíny AstraZeneca přijdou do Česka za dva tři týdny

První dodávky vakcíny AstraZeneca by do Česka podle ministra zdravotnictví Jana Blatného mohly dorazit za dva až tři týdny. Kolik dávek země obdrží, zatím neví. Do celé EU by mělo do konce března přijít 39 milionů dávek, v nejbližší době tři miliony, do konce února pak 17 milionů.