První model s koalicemi: Dominance ANO je pryč

Z dalších stran by mělo hnutí Trikolóra podporu dvou procent a Zelení by získali 1,5 procenta.

ANO oslabilo, byť u voličů nad 65 let si udržuje podporu kolem 45 procent.

„Nejsilnější koalicí se stali Piráti a STAN s 25 procenty. Ve věkové skupině 18–24 let dosahuje podpora 60 procent, ve věku 25–34 je to potom 46 procent. Nečekaně je podpora silná i ve věkové skupině 45–54 (32 procent), což je zhruba o 8 procentních bodů více než prostý součet preferencí Pirátů a STAN z listopadu 2020,” připomněla agentura.

Koalice SPOLU tvořená ODS, lidovci a TOP 09 je nejsilnější ve věkové skupině 35–44 let, v níž by oslovila 29 procent voličů.

Volební potenciál u ANO je 32,5 procenta, u koalice Pirátů a STAN 35 procent a v případě SPOLU 23,5 procenta. SPD by teoreticky mohla dosáhnout na 14,5 procenta, ČSSD na 11,5 a KSČM na 9 procent. Potenciál Trikolóry dosahuje 5,5 procenta, Zelených 5 procent. Potenciál ukazuje, jak by si uskupení mohla vést, kdyby získala hlasy všech voličů, kteří je vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách.

Voleb by se zúčastnilo 63,5 procenta oprávněných voličů. Průzkum proběhl od 1. do 29. ledna a zapojilo se do něj 1062 respondentů.