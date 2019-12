První klienti H-Systemu by chtěli koupit „své” domy

Zároveň zdůraznil, že přes dvě desítky rodin už pochopilo situaci, která nastala po říjnovém rozhodnutí Ústavního soudu . Na základě verdiktu totiž musí šedesát rodin domy opustit. „Peníze mají připravené a říkají pojďme to dodělat, ať to máme z krku. Čekáme ale na součinnost Svatopluku, bez znaleckého posudku se dál nepohneme,“ řekl Pavel.

Pavel jako právník zastupuje největšího věřitele, společnost Gomanold, vlastněnou kyperským majitelem, která drží zhruba miliardovou pohledávku vůči H-Systemu. Je přesvědčen, že pokud vše půjde dobře, tak by se první nemovitosti mohly prodávat příští rok na jaře. „Já si nemůžu pomoct, ale problém je jen na straně Svatopluku. Ale věřím, že se to nějak spustí,“ dodal Pavel.

Pavel ve čtvrtek možnost, že by se od ceny nemovitostí nějaké „částky odečítaly“, nevyloučil. To by ale mělo platit pouze pro členy družstva. I to však musí posoudit znalec, bez nějž se prodej domů dál neposune.