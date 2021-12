První den, a hned špatný signál lidem

Mezi policisty napříč republikou vyvolaly okolnosti jeho předčasného odchodu nesouhlas i znechucení. Podle informací Práva z vládních kruhů se totiž Rakušan rozhodl zbavit se Švejdara ne kvůli výhradám k jeho práci, ale protože byl do funkce policejního prezidenta jmenován před třemi lety tehdejším ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

Obě tvrzení však zpochybňují policejní zdroje, podle nichž neměl Rakušan k práci policejního prezidenta žádné připomínky a jediné, o co se zajímal, bylo, kdy skončí ve funkci.

To, že Švejdara při schůzce skutečně vyzval k odchodu, naznačil v pátek sám Rakušan.

„Očekával jsem, že to rozhodnutí přijde, pokud přijde, až po Novém roce, kdy se sejdeme. Trochu mě překvapilo, že k vydání nějakého prohlášení došlo už včera,“ postěžoval si.

„Policejní prezident by měl vždy zůstat ve své funkci po celé to pětileté období, aby ukázal, co dokázal a jakým směrem vedl policii.