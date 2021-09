Prvňáčci testy zvládají bez problémů. A umějí je i přečíst

Když je čárka na písmenku C, tak je to negativní, to je dobře, hlásí s přehledem blonďatá holčička v druhé lavici. Zhodnotila tak svůj test na koronavirus a jeho výsledek. To, že test bez problémů zvládnou starší děti nebo dospělí, už nikoho nepřekvapí, ale ve čtvrtek potvrdili i malí prvňáci v 1. A mladoboleslavské 7. základní školy ve Václavkově ulici, že bravurně ovládají samotesty včetně interpretace výsledků.