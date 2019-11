Průzkum: ČSSD a SPD by se nedostaly do Sněmovny

Podle volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by zvítězilo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta. Piráti by dostali 17 procent a ODS 12,5 procenta. Na sedm procent by dosáhli komunisté, TOP 09 by dostala šest a lidovci spolu se STAN shodně pět procent. Neuspěla by ČSSD ani SPD.